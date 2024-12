Al PalaPansini c'è la partita del cuore "A Natale puoi"

Come di consueto il 22 dicembre, alle ore 11,30, all'interno del PalaPansini di Giovinazzo si rinnova l'appuntamento sociale con, un cocktail di sport, divertimento e cultura sociale dove saranno protagonisti i giocatori della società storica Gs Giovinazzo militante in serie A2, l'associazione Gargano 2000 Giovinazzo di mister Roberto Martini, una rappresentativa della Cooperativa Anthropos di Bitonto - Giovinazzo di mister Leonardo Capurso e l'associazione Anatroccolo Bitonto allenata da Mimmo Bellifemmine.Un appuntamento da non perdere per il pubblico giovinazzese, viste le numerose sorprese annunciate e la possibilità di conoscere da più vicino in vesti diverse, i professionisti del futsal ed il grande lavoro svolto da alcune realtà locali con persone con disabilità.L'ingresso sarà gratuito ed il divertimento garantito.