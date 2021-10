Giovinazzo e Bitonto unite nel nome dello sport e della cultura

si avvicinano sempre più, ancor più unite nel loro legame dallo sport e dalla cultura, campo nei quali hanno di fatto sancito un patto per accogliere tutte le istanze delle proprie comunità in ottica sinergica.Bella giornata di lavoro oggi, 30 ottobre, tra i sindaci Tommaso Depalma e Michele Abbaticchio ed i rispettivi assessori allo sport Domenico Nacci e Gaetano Depalo (nella foto davanti al palasport di Giovinazzo).hanno consolidato la loro intesa di vedute, che va avanti ormai da qualche anno. Il patto prevede il sostegno al futsal femminile bitontino, giunto in A, e che quest'oggi affronterà il Falconara nel primo di una serie di match che saranno ospitati nel PalaPansini della bella cittadina adriatica, tempio dell'hockey su pista della gloriosa AFP.Bitonto, dal canto suo, è pronta ad accogliere spettacoli giovinazzesi nel meraviglioso scrigno del Teatro Traetta, recentemente ristrutturato ed adeguato.«Lo spirito metropolitano - hanno commentato Michele Abbaticchio e Tommaso Depalma - emerge ancora una volta in un ideale abbraccio tra comunità pugliesi che, da anni, lavorano insieme per portare finanziamenti e nuovi servizi alle proprie Comunità. In un momento così strategico e ricco di cantieri pubblici (con relativa mole di lavoro a carico degli uffici comunali, sempre più poveri di personale ) è fondamentale non lasciare spazi vuoti di accoglienza per l'entusiasmo imprenditoriale e culturale delle città, nell'attesa che tutti completino il percorso strategico prefisso edificando tutte le tipologie di strutture presenti sul mercato. Il futuro riparte».