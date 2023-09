Una nuova pista per il PalaPansini

Il sindaco Michele Sollecito, l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo e la sua omologa allo Sport, Vincenza Serrone, hanno effettuato ieri, 8 settembre, un sopralluogo sullaEd è stato proprio il primo cittadino a postare una foto accompagnata da un breve scritto: «Lavori quasi ultimati per la manutenzione del parquet del PalaPansini in attesa di una nuova entusiasmante stagione sportiva».«Si tratta di un intervento di poco meno di 40mila euro - ha quindi spiegato Geatano Depalo - di manutenzione straordinaria. È stata levigata la pista in parquet, è stato tutto nuovamente verniciato, sono state posizionate le nuove tracciature ed è stata realizzata una fondamentale protezione in gomma sulle balaustre per mettere in ulteriore sicurezza i giocatori, soprattutto durante le partite di hockey su pista».Un intervento atteso dagli sportivi, le cui istanze erano state portate all'esecutivo cittadino dall'assessora Vincenza Serrone e dal consigliere Nicola Turturro. Un nuovo passo per rendere più efficiente la casa di tutti i tifosi biancoverdi, in attesa che anche l'altro palazzetto torni a nuova vita al termine dei lavori di ristrutturazione.