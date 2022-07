Impianti sportivi, nuovi interventi di efficientamento energetico a Giovinazzo

Dopo aver sostituito circa un terzo di tutti i corpi illuminanti presenti in città, l'intervento prosegue con ulteriori 130.000,00 euro a disposizione per rendere più efficiente l'impianto di pubblica illuminazione.Il Sindaco Michele Sollecito commenta così la notizia: «Abbiamo approvato in Giunta la prosecuzione dell'intervento di efficientamento energetico in riferimento ad ulteriori ambiti cittadini, investendo le risorse previste dal Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019, con l'obiettivo di migliorare qualitativamente l'aspetto illuminotecnico degli impianti e di conseguire una decisiva diminuzione dei costi energetici e manutentivi. Nel mese di settembre, inoltre, si procederà alla completa sostituzione dell'impianto di illuminazione della pista del PalaPansini. Anche in questo caso, oltre ad un notevole risparmio energetico, i fruitori della struttura, atleti e spettatori, godranno di maggiore efficienza e qualità dell'illuminazione della pista».Così commenta l'assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo, ha evidenziato l'impegno dell'ente comunale: «L'intervento previsto al PalaPansini, costato circa 35.000,00 euro, va nella direzione di un totale rinnovamento degli impianti sportivi presenti in città. PalaPansini, Campo Sportivo e PalaPalmiotto, infatti, saranno tutti agibili ed al passo con i tempi. Ai nostri ragazzi vogliamo regalare gli spazi migliori dove potersi confrontare, incoraggiare ed allenare in sicurezza».