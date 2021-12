Il Governo ha deciso: palazzetti al 35% della capienza. Novità per gli sport di squadra

Gli stadi torneranno ad essere affollati al 50% della loro capienza massima ed i palazzetti dello sport al 35%.Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri nella serata di ieri, 29 dicembre, ed il decreto entrerà in vigore sin dalla ripresa dei massimi campionati di diversi sport. Un passo indietro, dunque, da parte dell'esecutivo per cercare di arginare l'ondata di contagi da Covid-19 che sta travolgendo l'Italia nelle ultime giornate.Per accedere agli impianti sportivi è sempre previsto l'uso obbligatorio della mascherina FFP2 e gli spettatori dovranno predisporsi a scacchiera (aspetto difficile da attuare in molte curve del calcio). Si accede allo stadio o al palazzetto solo con green pass o se si è guariti dal Covid da almeno 6 mesi.Quanto all'attività sportiva, il Governo ha altresì deciso che anche per l'attività di squadra all'aperto i tesserati dovranno essere in possesso di green pass. La novità più importante riguarda però gli sportivi no vax: coloro i quali fanno attività agonistica, dal 10 gennaio per essere ricevuti in alberghi, entrare in palestra o nelle piscine dovranno esibite green pass rafforzato di completamento ciclo vaccinale o dimostrare di essere guariti da almeno sei mesi dal virus.Green pass rafforzato dovrà essere esibito anche per gli impianti sciistici.