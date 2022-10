Installato il nuovo impianto a led di ultima generazione che illuminerà secondo i parametri CONI la pista di gioco della struttura sportiva del quartiere 167.I lavori, il cui costo ammonta aeffettuati senza interrompere le attività che vengono svolte all'interno della struttura, consentono oggi di abbattere il consumo energetico della pista da 32Kwh a soli 8Kwh, con prestazioni illuminotecniche notevolmente superiori rispetto al precedente impianto.Oltre ai citati lavori, i pannelli solari recentemente installati presso il PalaPansini producono acqua calda, garantendo, assieme al nuovo impianto di illuminazione, efficienza e consumi contenuti. Così commenta l'Assessore ai LL.PP. Depalo: «Grazie a questo intervento ed a quelli di efficientamento già effettuati sulla pubblica illuminazione abbiamo al momento un trend in termini di costo energetico in bolletta notevolmente inferiore rispetto allo scorso anno. Speriamo di chiudere questo 2022, nonostante i rincari noti, mantenendo questa tendenza. Questo sarebbe davvero un successo importante nell'interesse dei cittadini».«Un importante obiettivo raggiunto – precisa il Sindaco– nell'ottica della sostenibilità per il nostro territorio. Proseguiremo senza indugio negli interventi di efficientamento energetico che stanno incidendo notevolmente nella riduzione dei costi a carico del bilancio comunale».