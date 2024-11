Calcio a 5 femminile, a Giovinazzo le partite della nazionale brasiliana

La nazionale brasiliana di futsal femminile si radunerà a Bitonto dal 1° al 6 dicembre 2024. Sarà proprio la città degli ulivi, dunque, il quartier generale del ritiro europeo delle verdioro, che annoverano al suo interno alcune delle calciatrici più forti del pianeta. Dalla stella Amandinha, eletta per ben otto volte miglior giocatrice al mondo, a Vanin, passando per l'ormai bitontina d'azioneLe fuoriclasse del calcio a 5 atterreranno in Puglia per vivere alcuni intense giornate di grande futsal.Durante il soggiorno a Bitonto, la squadra guidata dal tecnico Wilson Sabóia svolgerà alcuni allenamenti e due amichevoli. Il tutto rientra nel programma di preparazione per la Copa América e il Mondiale di futsal: competizioni in programma nel 2025.I due test match si disputerannoe al PalaSport "Vito Pinto" di Mola di Bari. Tra le convocate al raduno bitontino, figurano anche le neroverdi Jozi, Diana Santos, Tampa e capitan Luciléia.«È con grande orgoglio che annunciamo che la nazionale più forte del mondo, per il prossimo ritiro in Europa, ha scelto di fissare a Bitonto il proprio quartier generale, consolidando un rapporto di amicizia e fratellanza tra noi e il grande paese sudamericano. Potremo ammirare dal vivo e da vicino, oltre che le nostre atlete, alcune delle più forti giocatrici del mondo», ha commentato la società del Bitonto C5 sui propri canali ufficiali.