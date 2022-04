AFP Giovinazzo vittoriosa con la prima in classifica

È terminata con un successo la regular season dell'che, una settimana dopo la brutta sconfitta in trasferta, si è riscattata battendo proprio il, primo in classifica, col punteggio diPer la gara casalinga, il tecnicorecupera Sinisi e Mezzina ma deve ancora fare a meno di Colamaria e De Bari, a cui si aggiungono Cannato, Dilillo e Dangelico. Apre subito le marcaturema questa volta i biancoverdi restano in partita e al 13' pareggiano con. Nel corso del 20' vanno a segnoe così il parziale alla fine del primo tempo è di 1-3.Nella ripresa c'è il cartellino blu per Cabiddu esfrutta il tiro diretto. Ancorapareggia ma gli ospiti rilanciano conristabilisce la parità efirma il gol del vantaggio. L'arbitro Marra assegna un rigore chenon sbaglia e al 23' un colpo sotto dimette in ghiaccio il risultato, nonostante la rete del 7-5 diL'AFP Giovinazzo, altra squadra rispetto a quella pesantemente sconfitta in Maremma, riesce a battere persino la capolista e con i suoichiude al quarto posto, provvisorio per via dei recuperi che attendono le altre squadre. L'accesso aiè certo ormai da tempo, ma solo prima del ritorno in pista previsto tra due settimane si conosceranno i primi avversari e il programma del cammino verso il sogno chiamato A1.