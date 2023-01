AFP Giovinazzo, vittoria in tranquillità

Nella terza giornata del campionato di A2 di hockey pista, l'ha ospitato l'. Al PalaPansini il risultato finale è stato diper i padroni di casa.Indisponibile Colamaria, mister Marzella ritrova, un altro dei suoi ex ragazzi d'oro chiamati a dare il loro contributo d'esperienza al fianco dei più giovani.Il punteggio si sblocca al 10' per mano di. Due minuti più tardi il materano ha la possibilità di raddoppiare ma sbaglia il rigore fischiato dall'arbitro Iuorio. La rete arriva poi al 17' e porta la firma di. Sul finire del primo tempo, Santeramo colpisce il palo su punizione, poi Depalma e Mura fuggono in contropiede incontrastati e a tu per tu col portiere si passano la pallina per poi fallire clamorosamente l'occasione.Nella ripresava vicinissimo al gol scheggiando il palo con un tiro da metà campo e al 10' porta i suoi sul 3-0 partendo dall'angolo dell'area solitamente dedicato all'ingaggio e dribblando in orizzontale la difesa avversaria fino a punire Saitta. I toscani accorciano le distanze cone nell'ultimo minuto di gioco commettono il decimo fallo senza che Mura sfrutti il tiro diretto assegnato.Finisce dunque 3-1 una gara avara di reti ma sempre ben controllata da parte dell'AFP Giovinazzo, più volte invitata dal suo tecnico a ragionare con calma, senza farsi prendere dalla foga di andare a segno come se ci fosse una situazione di svantaggio.Con i 7 punti in 3 partite i biancoverdi si portano al, aspettando che Viareggio e Camaiore giochino la loro terza gara.