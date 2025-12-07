AFP Giovinazzo, vince il Monza in una serata movimentata

Nella decima giornata di campionato, al termine di una settimana impegnativa con tre gare in calendario, l'perdecontro l'in cui da quest'anno è arruolato l'ex Paolo Colamaria.Nella formazione titolare di Depalma manca Clavel, reduce dall'infortunio rimediato contro il Trissino, al suo posto Mezzina; sono in campo Amato, non ancora perfettamente in forma dopo il suo infortunio, e Dangelico influenzato. All'8', due minuti dopo un rigore fallito da Mura, sono gli ospiti a passare in vantaggio con il capitanoche, percorre la fascia e fa partire dalla distanza un diagonale che finisce in rete. Passa meno di un minuto e in progressione Zucchetti e Mura sono particolarmente vicini finché, arrivati dietro la porta, Mura fa cadere Zucchetti, che nei minuti precedenti era stato particolarmente asfissiante nella marcatura, e da terra muove nervosamente le gambe fino a colpire l'avversario al viso. Per gli arbitri non c'è dubbio, è, e l'AFP è costretta a fare a meno dell'attaccante argentino per i successivi 41'. In superiorità numerica la pallina viene scambiata velocemente, Marzonetto con un paio di finte supera Cardoso e servepronto sul secondo palo per il raddoppio. Nello stesso minuto ancora la pallina che gira edalla distanza gonfia la rete per il gol dell'ex. Poco dopo Zucchetti aggancia Cardoso e rimedia un cartellino blu. La prima frazione termina con il parziale di 0-3.Al 5' della ripresa Galimberti percorre la fascia sinistra e la mette al centro per il gol di. Il giocatore monzese esulta in faccia alla curva giovinazzese e la tifoseria, notoriamente calda, esplode di rabbia con insulti, bicchieri in pista e petardi nel palazzetto. Il gioco riprende dopo più di 10 minuti. All'8' decimo fallo lombardo, tiro diretto di Cardoso ma Velazquez chiude lo specchio. Tre minuti dopo Cardoso finisce per terra in area etira un rigore imprendibile che finisce sotto la traversa. Al 15' Monticelli vedein avanti e lo serve per la rete che accorcia lo svantaggio.La gara però termina 2-4 e dopo il fischio finale Zucchetti torna a provocare la reazione della tifoseria. A pesare sul risultato sono sicuramente l'assenza di Clavel e l'espulsione di un ingenuo e impulsivo Mura. Si è vista comunque una reazione ma se è difficile ad armi pari, figuriamoci in tali condizioni contro una squadra terza in classifica e che viaggia sempre nelle prime posizioni.