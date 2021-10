AFP Giovinazzo, tutto pronto per la nuova stagione

Comincia una nuova stagione per l'che ieri si è presentata alla stampa e ai tifosi.In apertura di serata, la dirigenza ha incontrato i rappresentanti delle testate intervenute in una conferenza moderata dache ha ricordato gli ottimi traguardi raggiunti dall'under 19 e under 17 nello scorso campionato.Il presidente, accompagnato dal suo vice, ha promesso che si cercherà di alzare l'asticella rispetto all'obiettivo salvezza raggiunto lo scorso anno., rientrato in AFP col ruolo di direttore sportivo, ha sottolineato l'entusiasmo dell'ambiente e le cose straordinarie fatte coi mezzi ordinari dalla società.L'allenatoreha esposto le sue valutazioni: «Col Giovinazzo c'è un legame sanguigno, si può andar via via ma si resta col cuore. Partiamo da un grande lavoro fatto da Camporeale e Dangelico, ora bisogna avere la voglia di progredire, la pazienza di far crescere i ragazzi che hanno già fatto vedere grandi cose. A livello di talento questa squadra è addirittura superiore a quella del 2005 che riuscì a tornare in A1 e fare grandi cose. Fare risultato con una squadra autoctona vale molto di più e se continueremo a lavorare bene torneremo dove ci compete, in massima serie. Ora che abbiamo tutte le premesse, manca solo il sesto uomo, il pubblico che vorrei vedere nuovamente numeroso sugli spalti».A seguire la presentazione della squadra al pubblico. Schierati a centro pista, accompagnati da piccoli principianti, i portieri, i difensori, gli esterni, gli attaccanti. Capitano della squadra biancoverde, con linee bianche oblique sulle strisce verdi, sarà il veteranoIl roster si è mostrato non solo in posa ma anche in azione nell'amichevole contro l'allenata dall'exNella prima frazione, fase di studio dell'avversario e di test dei movimenti tattici; dopo appena un minuto D'Avanzo ha colpito il palo su tiro diretto a seguito di un cartellino blu, al 15' la rete di Cannato sulla ribattuta di un rigore parato e subito dopo quella di Mezzina in contropiede. Negli ultimi minuti il Matera non ha sfruttato un rigore concesso e la porta difesa dall'esperto Belgiovine è rimasta inviolata.Nella ripresa Cannato ha segnato dopo appena 7", poi si è messo in mostra Vargas con due reti in dodici secondi ai danni del subentrato Tommaso Colamaria. All'11' ancora in gol il capitano dei lucani che poi hanno commesso il decimo fallo permettendo a Turturro di mettere a sedere il portiere nella punizione di prima. A segno Giovanni Antezza seguito da Turturro e poi ancora da Antezza. Al 17' magia del solito Vargas dal limite e al 22' la rete di De Bari per ilin un test sicuramente molto utile in vista della ripartenza del campionato tra due settimane.