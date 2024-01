AFP Giovinazzo, trasferta non impossibile

Gioca di domenica pomeriggio l', in questa terza giornata del girone di ritorno del campionato di A1 che la vedrà in scena sulla pista dell'I biancoverdi, orgogliosi che il loro presidentesia stato eletto alla guida della, si presentano affamati di punti al Pala Ubroker di Bassano del Grappa, dal momento che una vittoria potrebbe far sperare in un sorpasso in classifica ai danni del Breganze, impegnato in contemporanea. Attualmente penultima, l'AFP arriva a questa sfida con l'autostima ritrovata nel pareggio spettacolare contro il Grosseto, che senza disattenzioni difensive e sprechi in attacco sarebbe potuto finire diversamente. Il tecnico, che torna in riva al Brenta dove ha allenato tra il 2015 e il 2017, punterà ancora sui nuovi arrivati, già autore di tre reti una settimana fa.L'ha invece un solo punto di vantaggio sulla zona play-out. Segna poco, tanto da essere il, ma subisce anche poco. Dopo aver tenuto testa al Trissino perdendo di misura prima della sosta natalizia, è reduce da due pareggi contro il Grosseto e, soprattutto, contro il Forte dei Marmi primo in classifica, fermato sul 4-4 all'ultimo minuto davanti ai suoi sostenitori. Il misterrecupera Barbieri, dopo la botta all'occhio rimediata domenica scorsa, mentre valuterà se portare almeno in panchina Scuccato, fermo da cinque mesi. Il giallorosso più pericoloso resta peròche, con 18 reti segnate di cui 3 contro il Forte, tallona Federico Mura in classifica marcatori.Tre mesi fa, e anche in quella occasione il portoghese fu autore di una tripletta. Questa volta bisognerà tenere alto il livello di attenzione fino al fischio finale.