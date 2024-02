AFP Giovinazzo, stasera torna Domenico Illuzzi

Torna in pista l'che questa sera, alle ore 19.00, sarà impegnata contro l'in uno dei posticipi della 20esima giornata del campionato di serie A1.Sono trascorsi 11 giorni dall'ultima partita, giocata a Follonica e persa 4-2 negli ultimi 6' nonostante la buona prestazione. L'ultimo punto guadagnato risale al 13 gennaio, nel 7-7 contro il Grosseto, poi quattro sconfitte di fila, sedici dall'inizio della stagione.L'invece è terzo in classifica e deve guardarsi dal Follonica che insegue ad un punto. Ha vinto 5-2 contro il Bassano nell'ultima di campionato e pochi giorni fa hanno ipotecato la qualificazione alle semifinali di WS Europe Cup vincendo facilmente per 8-1 l'andata contro il Monza.La visita del Sarzana è per tutti i tifosi biancoverdi il ritorno del grande e indimenticato exnei luoghi dove è cresciuto e dove ha coltivato il suo apprezzatissimo talento. Mister Paolo De Rinaldis può contare anche su Olmos Robles, maggior realizzatore della formazione, su Garcia Bielsa, Ortiz Ruiz, Davide Borsi, Sergio Festa.Per i rossoneri la sfida del PalaPansini non è mai semplice, come ricorda ufficialmente il presidenteinvitando a non sottovalutare una squadra che «vale molto di più degli otto punti in classifica», in una «serata difficile per il calore del loro pubblico e la pressione che riescono ad incutere in un'autentica bolgia».All'andata la spuntò il Sarzana vincendo 3-2 ma nei 19 precedenti in massima serie l'AFP ha vinto 10 volte contro le 6 dei liguri.