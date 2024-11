AFP Giovinazzo stasera a Viareggio

Seconda partita, nonché prima trasferta, del nuovo corso dell'AFP Giovinazzo. Questa sera, alle ore 21.00, affronterà il CGC Viareggio per la nona giornata di campionato.La squadra biancoverde ha cambiato guida tecnica solo dieci giorni fa: dopo contrasti emersi nello spogliatoio, Pino Marzella è stato sollevato dall'incarico e al suo posto siedono Angelo Depalma e il ct supervisore Gianni Massari. Sabato scorso, contro il Monza, la prestazione non è stata memorabile e si è vista una eccessiva prudenza e poca propositività, ma alla fine è stato messo da parte un utile punto.Anche il CGC Viareggio ha pareggiato l'ultima partita contro il Novara, subendo il gol del 2-2 a 6" dal termine. Il mister Cupisti conta su una squadra collaudata, che lo scorso anno ha dominato il campionato di A2, e su acquisti di livello come Cinquini e Federico Mura, già a 9 reti, che stasera ritrova i suoi ex compagni. I bianconeri sono attualmente ottavi e vorranno tornare a vincere, a due turni dall'ultima volta, per restare nella zona di classifica che garantisce l'accesso alla Coppa Italia.