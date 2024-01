AFP Giovinazzo, si riparte con una sconfitta per 5-0

È cominciato con una sconfitta il girone di ritorno del campionato di A1 di hockey per l'. Nella prima gara del 2024, al rientro dalla sosta natalizia, ilcontro i biancoverdi.Il tecnico Pino Marzella ha subito schierato i nuovi arrivati dal Vercelli ormai ritiratosi, in uno starting five composto da. La prima rete al Pala Dante viene siglata al 6' da. Al 19' il raddoppio da parte di, sempre il più pericoloso dei veneti. Un minuto doporiceve il primo cartellino blu con la sua nuova maglia e il solitonon si lascia sfuggire l'occasione di trasformare il tiro diretto.A ripresa appena cominciata c'è la rete di, poi al 6' va in gol anche. Due minuti dopo Le Berre non sfrutta il rigore concesso dagli arbitri Parolin e Di Domenico. Al 10' si registra un cartellino blu per Malagoli con errore su tiro diretto di Rubio Civit, poi più nulla se non qualche fallo e qualche ammonizione verbale.e resta a ruota di un Forte dei Marmi vittorioso per 16-0 sul Breganze.Per l'invece la consolazione di aver incassato molti meno gol dei 12 subiti in casa all'andata. Ci sarà da amalgamare al meglio i giovani giovinazzesi, gli stranieri già presenti e i nuovi innesti, ma di certo non era questa la gara in cui sperare di fare risultato.