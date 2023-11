AFP Giovinazzo, sfida tra le peggiori

Nona giornata del campionato di serie A1 di hockey su pista. Questa sera l'sarà impegnata in trasferta contro l'e cercherà ancora una volta di portare a casa i primi punti stagionali.I biancoverdi sono l'unica compagine a non aver mai né vinto né tantomeno pareggiato, per cui occupano inevitabilmente l'ultimo posto in classifica. Nelle tante sconfitte, quelle subite contro il Valdagno per 8-6, contro il Follonica sempre per 8-6 e contro il Sarzana per 3-2 avevano fatto intravedere segni di miglioramento e avevano acceso la fiducia nei tifosi delusi.Mercoledì la terribile inversione di tendenza: pur giocando contro un Monza che di certo non sta disputando un grande campionato, l'AFP, nonostante avesse riposato più degli avversari, ha perso 4-10 obiettivamente senza mai essere in partita.L'assurdo confronto avvenuto sugli spalti tra la esigua tifoseria brianzola e quella di casa è costata una nuova ammenda di 400 € alla società che ha esternato tutto il suo malcontento sentendosi vittima. Il giudice sportivo ha però valutato la «condotta antisportiva dei propri tifosi i quali, a pochi minuti dal termine del primo tempo, seppur provocati dalla tifoseria avversaria giungevano allo scontro fisico con quest'ultima». E così la sconfitta in viale Aldo Moro è diventata ancor più difficile da digerire.Stasera i pugliesi faranno visita all'Hockey Breganze che finora ha vinto una sola volta contro il Sandrigo, un sussulto tra le tante sconfitte. L'ultima è arrivata domenica contro il Bassano uscito vittorioso 3-1. I veneti sono al penultimo posto e hanno 3 punti di vantaggio sugli avversari di questa sera. A rendere degna di attenzione la sfida è il dato che si fronteggeranno ildel campionato (appena 16 reti per i rossoneri) e la(ben 62 i gol incassati dalla squadra allenata da Pino Marzella).Va da sé che i punti in palio questa sera sono di fondamentale importanza per entrambe le contendenti.