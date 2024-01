AFP Giovinazzo sconfitta solo nella ripresa

Bella partita quella di ieri sera al PalaPansini, posticipo della 17esima giornata di campionato. L'ha ospitato l'perdendo con onore con il risultato diMister Pino Marzella si affida a Belgiovine, Le Berre, Rubio Civit, Mattugini e De Bari al posto di Mura, assente tra i convocati. La formazione biancoverde neutralizza gli attacchi degli ospiti con blocchi e una attenta difesa, oltre che con parate decisive di Belgiovine. Si propone anche in avanti, con guizzi, tra gli altri, di Mattugini bravo a dribblare e a liberarsi dei raddoppi. Il primo tempo scorre così fino ad un minuto da riposo, quando un contatto tra Torner e Le Berre che fa volare il francese diventa un rigore per il Forte che lo stesso Torner spara alto. Nel tempo residuo, altre decisioni inspiegabili in tema di falli degli arbitri Parolin e Di Domenico fanno esplodere il PalaPansini, che diventa una bolgia quando Colamaria si lamenta per un fallo fischiato e si prende un cartellino blu.A ripresa appena cominciata, l'eternochiude in gol un'azione rossoblu sbloccando il risultato. Al 4' l'attaccante spagnolo parte dalla balaustra laterale, con i suoi giochetti salta i difensori e sfrutta la traversa interna per superare Belgiovine. Riprende il gioco e uno scambio tra Pedro Gil eporta quest'ultimo al gol. L'AFP, dopo aver accusato il colpo, torna in partita e si affaccia anche davanti a Gnata. Al 12'individua il giusto pertugio dal cerchio di centrocampo. Passa un minuto etrova finalmente il gol tanto cercato. Al 16', capocannoniere del campionato, alza una palla morbida e la infila all'incrocio dei pali. Due minuti dopo ancorafa tap-in su tiro dalla distanza respinto dal portiere. Clavel si invola tutto solo in contropiede ma Gnata lo neutralizza con troppa facilità. Il tempo intanto scorre e al suono della sirena il tabellone indicain favore degli uomini allenati da Alessandro Bertolucci.L'AFP non può gioire per il risultato ma sicuramente resta la soddisfazione di non essere crollata al cospetto della capolista. Una resistenza e una combattività eroica nel primo tempo, vanificata ad inizio ripresa con i tre gol in tre minuti che hanno cambiato le sorti del match, risolto poi da qualche colpo di talenti indiscussi come Pedro Gil o Ambrosio.Fare punti ieri sera sarebbe stato un miracolo ma almeno si è rivista quella AFP che non muore mai che tanto piace ai tifosi.