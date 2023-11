AFP Giovinazzo sconfitta di misura

Più volte l'ha dato l'impressione di poter raggiungere il primo risultato utile in questa stagione. Ieri sera forse più delle altre volte, ma alla fine ha prevalso l'I pugliesi, guidati da Camporeale per la squalifica di mister Marzella, partono con Dangelico, De Bari, Colamaria, Le Berre e Bartes. Al 5' hanno l'occasione per passare in vantaggio ma Le Berre sbaglia il rigore. I primi a segnare sono quindi i padroni di casa con il grande ex. Al 9' il raddoppio grazie a. Al 22'riesce ad accorciare le distanze e sul finire del primo tempo agguanta un pareggio che fa ben sperare i giovinazzesi, ancora a secco di punti.All'8' della ripresapunisce ancora una volta la squadra del suo paese d'origine. Poi a referto finiscono solo i falli. Sbaglia un rigore Colamaria, sbaglia il tiro diretto Olmos. A 19" dalla sirena, gli arbitri Rondina e Iuorio mostrano un cartellino blu a Dangelico ma non cambia più nulla: al "Vecchio Mercato" l'Hockey Sarzana batte l'AFP Giovinazzo 3-2.La settima sconfitta in sette giornate costringe i biancoverdi a permanere in coda alla classifica. Ora ci saranno più giorni a disposizione per riflettere e allenarsi. Prossimo impegno il 22 novembre al PalaPansini contro il Monza.