AFP Giovinazzo sconfitta di misura

Vince chi segna un gol più degli avversari. Potrebbe essere questa la sintesi della sfida tra, andata in scena ieri sera al PalaPansini nella 18esima giornata di campionato e terminata 1-2.L'AFP parte col quintetto formato da Belgiovine, Le Berre, Rubio Civit, Dilillo e De Bari; Mura torna a disposizione di mister Marzella. La prima frazione è caratterizzata da grande equilibrio in pista, con le due compagini intente a fronteggiarsi a viso aperto. Bisogna attendere il 16' perché il risultato si sblocchi: contropiede degli ospiti, Vega avanza sulla sinistra e serve al centroche allunga la stecca quel tanto che basta per infilare la pallina in rete. Tre minuti dopo Colamaria viene agganciato in area ma Le Berre si fa parare il rigore concesso e anche la ribattuta. Nello stesso minuto, a pochi centimetri dalla porta, Diquigiovanni colpisce Colamaria nel tentativo di divincolarsi dalla sua marcatura stretta. Il giovinazzese; ripresosi dopo aver perso i sensi, verrà accompagnato fuori con una vistosa fasciatura alla testa in attesa dei punti di sutura. Per gli arbitri Ferraro e Iuorio è uno scontro di gioco privo di volontarietà per cui si riprende ma null'altro accade fino al riposo.Nella ripresa, al 3' Crocco sbilanciain area e viene assegnato un rigore che lo stesso difensore spagnolo si incarica di trasformare con freddezza, facendo passare la pallina sotto il portiere e segnando la sua prima rete in maglia biancoverde. Con il momentaneo pareggio cresce il ritmo, Belgiovine è attento e la squadra di casa si rende più volte pericolosa mancando però di precisione. Al 20', dopo che in un paio di occasioni Mura perde l'attimo per far male agli avversari, i biancoblu arrivano in porta scambiandosi più volte la pallina fino al gol di. Al 23' scontro a centro pista tra Le Berre e Motaran e gli arbitri optano per un. Nel tempo residuo Bovo e il palo impediscono il pareggio.Finisce cosìuna gara che se fosse finita in parità avrebbe rispecchiato più fedelmente quanto visto in pista. Per questo una sconfitta del genere risulta ancor più dolorosa, anche perché le occasioni per far punti stanno diminuendo di settimana in settimana.