AFP Giovinazzo sconfitta anche a Lodi

Nella penultima giornata di regolar season del campionato di A1 di hockey pista, l'vince la resistenza dell'e prevale al Pala Castellotti con il risultato diIl quintetto schierato dal primo minuto da mister Marzella è composto da Belgiovine, Rubio Civit, capitano per una sera in assenza di Le Berre, De Bari, Clavel e Colamaria. Comincia subito in salita per la formazione ospite perché al 4'porta in vantaggio il Lodi. Solo un minuto dopo c'è il raddoppio di. Al 6' va a segno ancheche poco dopo è costretto ad uscire dal rettangolo di gioco per aver rimediato un cartellino blu. Colamaria sbaglia il tiro diretto e un paio di minuti più tardi esce anche lui per cartellino blu, con errore di Nadini sul tiro diretto. Il gol dia pochi secondi dall'intervallo sembra chiudere il match.Al 5' della ripresa Mura fallisce anche l'occasione di un rigore ma al 9' ci pensaad accorciare le distanze. Non c'è tempo per esultare perché Mura guadagna un cartellino blu, con tiro diretto fallito da. Il portoghese si fa perdonare andando a segno al 19'. Al 21' gli arbitri Galoppi e Moretti estraggono un altro cartellino blu per Colamaria ma la pallina del tiro diretto di Fernandes Rodrigues non entra. La scena si ripete qualche secondo dopo a parti inverse: il cartellino blu è per Antonioni e il tiro diretto non sfruttato è di Clavel. Nel penultimo minuto trova il golma ci pensaa fissare il risultato sul 6-2.L'Amatori Lodi capitanato dall'exscavalca momentaneamente il Grosseto al quinto posto e si mette in attesa dell'esito del posticipo odierno tra il Trissino e la squadra toscana.In coda alla classifica invece non cambia nulla perché oltre all'AFP Giovinazzo perdono anche il Monza ed il Breganze, ma per i biancoverdi ormai si fanno vane le speranze di rendere più favorevole la graduatoria di partenza dei play-out.