AFP Giovinazzo sconfitta a Bassano

Nella domenica dei tradizionali falò di Sant'Antonio Abate, l'è impegnata nel posticipo della terza giornata del campionato di A1. A prevalere è l', il finale dal Pala UBroker è di 7-1.Lo starting five di mister Marzella, grande ex della gara, è composto da Belgiovine, Le Berre, Rubio Civit, Mura e Mattugini. A violare per la prima volta la porta dei pugliesi, all'8', è. Al 14' Colamaria riceve un cartellino blu dagli arbitri Carmazzi e Molli e diventa così il giocatore con più cartellini blu del campionato, ben 7. Per fortunanon trasforma il tiro diretto, ma si rifà segnando il gol del raddoppio a 2' dalla fine del primo tempo.Comincia la ripresa eva subito a segno, poi poco dopo sbaglia un tiro diretto. Al 4' torna al gole al 10' altro cartellino blu, questa volta per Mura. Al 13' i padroni di casa commettono il decimo fallo ene approfitta per accorciare le distanze su tiro diretto. L'illusione della rimonta svanisce al 19', quandoqualche secondo dopo rilanciano. Arriva un altro cartellino blu per Mura enon sbaglia sul tiro diretto. L'errore su tiro diretto è invece di Le Berre dopo il cartellino blu a Geremia.L'incontro finisceper i giallorossi che allungano la propria striscia positiva. L'AFP invece, che pur riuscendo tutto sommato a resistere nella prima frazione poi crolla nel finale, resta penultima in classifica mentre il Breganze vince e si allontana.