AFP Giovinazzo, la vittoria è più che mai preziosa

Passaggio cruciale quello di ieri sera, 1°aprile, per la stagione dell'che, impegnata in trasferta contro l', è riuscita a prevalere con il risultato di 4-6.Al Palasport Casa Mora comincia meglio la compagine di casa che già al 1' passa in vantaggio con. All'8' c'è il raddoppio diche scuote l'AFP. Vanno a segno prima Santeramo e poiper il momentaneo 2-2 con cui si chiude la prima frazione di gioco.Il cartellino blu per Mezzina è il primo atto del secondo tempo esfrutta al meglio il tiro diretto. Non fa altrettanto Santeramo su rigore ene approfitta per aumentare il vantaggio. È però lo stessoa rimediare segnando su azione e poi su tiro diretto per il decimo fallo commesso dal Castiglione. Al 18' il primo vantaggio biancoverde firmato. Negli ultimi 21" accade di tutto: l'arbitro Barbarisi assegna il cartellino blu a Brunelli e Onori echiude il match con un tiro diretto.Termina quindi, con un, lo scontro al vertice tra l'HC Castiglione secondo in classifica e l'AFP Giovinazzo. Ora i punti di vantaggio dei pugliesi, che hanno ancora una gara da recuperare, sono 4.Tra due settimane, dopo la pausa pasquale, arriverà al PalaPansini il Viareggio nuovo inseguitore a pari punti; la spinta del pubblico non potrà assolutamente mancare.