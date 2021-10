AFP Giovinazzo, l'under 17 all'Eurohockey Cup

Un'altra esperienza, la terza, attende l'under 17 dell', partita ieri alla volta di Blanes, in Spagna, per disputare l', la terza avventura europea dopo le partecipazioni nel 2018 e nel 2019.I ragazzi che parteciperanno alla rassegna, agli ordini del tecnico, sono. La gara di esordio si disputerà quest'oggi, alle ore 17.15, contro gli inglesi del Peterborough RHC sulla pista rossa di Blanes.Domani, invece, con fischio d'inizio fissato alle ore 09.00 sulla pista blu di Blanes, i biancoverdi giocheranno contro gli spagnoli dell'. Le partite del girone si completeranno sempre domani, alle ore 17.15, sulla pista di Lloret de Mar con il match contro i portoghesi dell'Tutte le partite saranno visibili in diretta sul canale YouTube dell'