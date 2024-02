AFP Giovinazzo in pista a Monza

Poco tempo per riposare per l'che questa sera, alle ore 20.45, scenderà in pista per la 21esima giornata del campionato di massima serie che la vedrà opposta all'Solo tre giorni fa l'ennesima delusione: pur avendo giocato praticamente alla pari con l'avversario, alla fine ha dovuto arrendersi 4-6 all'Hockey Sarzana, trascinato con maestria ed eleganza dal grande e indimenticato ex Domenico Illuzzi, autore di una tripletta. Reduce da cinque sconfitte consecutive, l'AFP ha comunque dato filo da torcere alle compagini affrontate. Tanto che, pur essendo penultima, la squadra pugliese è sempre temuta, almeno prima del fischio di inizio.Viene invece da quattro sconfitte l'che nell'ultimo mese non ha mai segnato più di tre reti a gara. Pur essendo in un momento di difficoltà, i brianzoli puntano il Montebello, distante solo tre lunghezze, per cercare di agganciare il treno dei play-off e tirarsi fuori dalla lotta per non retrocedere. Questa sera, oltre ai risultati, proveranno a ritrovare anche un bel gioco e i gol dei vari Tamborindegui, Zucchetti, Bielsa Bohemi e del capitano Galimberti, già 200 volte in maglia rosso-bianco-azzurra nonostante i suoi 22 anni.All'andata a vincere 10-4 fu il team allenato dall'ex campione giovinazzese. Stasera i ragazzi di Pino Marzella dovranno quindi anche far dimenticare una delle più brutte prestazioni della stagione.