AFP Giovinazzo, il sogno promozione svanisce ai rigori

Il derby di Matera è un romanzo pieno di colpi di scena e la lotteria dei rigori, dopodi gioco, costa l'eliminazione dell'dai play-off promozione di serie A2. Decisivo l'errore di Sinisi e il 9-8 finale dell'ex Gadaleta. Una settimana fa l'andata degli ottavi di finale contro il, terminata in parità ma con diversi rimpianti.Ieri il ritorno in terra lucana con tanti tifosi biancoverdi al seguito per una piccola trasferta o gita fuori porta. Gli ospiti partono benissimo con un gol didopo pochi secondi: 0-1. Vargas Salafia sbaglia un tiro diretto esegna altre due volte, sino allo 0-3. L'argentino porta la sua squadra sullo 0-4 su un tiro diretto per cartellino blu di Gadaleta.Prima dell'intervallo si registrano i cartellini blu di Vargas Salafia e di Amatulli. Al riposo è 0-4. La ripresa è come la prima frazione, ma cambiano i protagonisti.dimezza lo svantaggio (2-4), Correa Mura sbaglia un tiro diretto, Dangelico riceve un cartellino blu ma Rondinone non ne approfitta su tiro diretto. Ci pensanoa recuperare il divario: 4-4.Si va ai supplementari esegna nel primo (4-5 a 15 secondi dalla sirena intermedia), mentre nel secondo, con due gol in dieci secondi,(5-5) e subito dopo(6-5) partono in vantaggio i materani. C'è un cartellino blu per Spurio, ma Correa Mura non ne approfitta su tiro diretto. A 39 secondi dal termine arriva il pareggio diper il 6-6 che chiude la partita.Dopo l'ennesimo pareggio nel derby del sud, si va dunque ai rigori. Tra gli uomini di Antezza vanno a segnoe per due volte; per la squadra di Marzella soltantosu 10 tiri: li sbagliano, dopo una serie infinita, Mura, Turturro, Dagostino, Colamaria, Mura, Cannato e infine Sinisi, prima del gol vittoria.All'resta il rimpianto per non aver capitalizzato in casa, per aver perso tutto il vantaggio iniziale nella Città dei Sassi (0-4 dopo il primo tempo) e per aver sbagliato troppi shootout. Il sogno finisce qui, l'appuntamento con la promozione è rimandato, si spera, al prossimo anno.