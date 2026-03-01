AFP Giovinazzo, il Lodi vince di misura

Nella 21esima giornata di campionato l'esce vittorioso dal PalaPansini e il tabellone si ferma sulLa prima rete degli ospiti al 2':viene incontro alla pallina e alla porta e, coperto, fa partire un tiro che passa tra due difensori e finisce dentro. Al 6' gol non convalidato a Mura, poi sgambetto che costa un cartellino blu a Borgo. Due minuti dopopareggia con un bel tiro, complice la traversa e un movimento di Clavel che distoglie la difesa. Al 12' contropiede velocissimo concluso al meglio da Faccin. Al 23' Antonioni è dietro la porta e serveche trova uno strettissimo pertugio. Il gioco riprende e Cardoso, prima di girare dietro la porta, fa un assist perche accorcia le distanze. All'ultimo minuto cartellino blu per Borregan Bo.La seconda frazione comincia dal 2-3 e con un cartellino blu per Mura. All'8' decimo fallo giallorosso ma Barozzi para il tiro diretto di Mura. Al 20' decimo fallo dei padroni di casa esupera Bovo nel tiro diretto. Al 23'mette al sicuro la vittoria; pochi secondi dopotrasforma un rigore. A 30" dalla fine dai e vai dicon Mezzina che si conclude con la rete del definitivo 4-5.La gara è stata intensa e negli ultimi minuti la squadra di Pino Marzella ha tentato l'assalto per cercare di strappare almeno un punto, ma nulla di fatto. Il Lodi continua a sognare di chiudere la regular season tra le prime quattro mentre l'AFP resta terzultima e, visti i risultati, nulla varia in fondo alla classifica.Ora però bisogna focalizzarsi solo sulla competizione europea in programma tra due settimane.