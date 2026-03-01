AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
Hockey

AFP Giovinazzo, il Lodi vince di misura

I biancoverdi perdono 5-4 una gara casalinga molto tirata

Giovinazzo - domenica 1 marzo 2026 0.52
Nella 21esima giornata di campionato l'Amatori Lodi esce vittorioso dal PalaPansini e il tabellone si ferma sul 4-5.

La prima rete degli ospiti al 2': Compagno viene incontro alla pallina e alla porta e, coperto, fa partire un tiro che passa tra due difensori e finisce dentro. Al 6' gol non convalidato a Mura, poi sgambetto che costa un cartellino blu a Borgo. Due minuti dopo Mura pareggia con un bel tiro, complice la traversa e un movimento di Clavel che distoglie la difesa. Al 12' contropiede velocissimo concluso al meglio da Faccin. Al 23' Antonioni è dietro la porta e serve Faccin che trova uno strettissimo pertugio. Il gioco riprende e Cardoso, prima di girare dietro la porta, fa un assist per Monticelli che accorcia le distanze. All'ultimo minuto cartellino blu per Borregan Bo.

La seconda frazione comincia dal 2-3 e con un cartellino blu per Mura. All'8' decimo fallo giallorosso ma Barozzi para il tiro diretto di Mura. Al 20' decimo fallo dei padroni di casa e Borgo supera Bovo nel tiro diretto. Al 23' Borregan Bo mette al sicuro la vittoria; pochi secondi dopo Amato trasforma un rigore. A 30" dalla fine dai e vai di Cardoso con Mezzina che si conclude con la rete del definitivo 4-5.

La gara è stata intensa e negli ultimi minuti la squadra di Pino Marzella ha tentato l'assalto per cercare di strappare almeno un punto, ma nulla di fatto. Il Lodi continua a sognare di chiudere la regular season tra le prime quattro mentre l'AFP resta terzultima e, visti i risultati, nulla varia in fondo alla classifica.

Ora però bisogna focalizzarsi solo sulla competizione europea in programma tra due settimane.
Risultati 21^ Giornata
TEAMSERVICECAR MONZA - HOCKEY SARZANA 5-1
INDECO AFP GIOVINAZZO - BCC CENTROPADANA A.LODI 4-5
CP GROSSETO 1951 - HC FORTE DEI MARMI 5-1
WHY SPORT VALDAGNO - TR AZZURRA NOVARA 8-4

Classifica
UBROKER BASSANO 51
HOCKEY TRISSINO 50
CGC VIAREGGIO 47
WHY SPORT VALDAGNO 44
BCC CENTROPADANA A.LODI 42
TEAMSERVICECAR MONZA 39
CP GROSSETO 1951 31
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA 25
HOCKEY SARZANA 25
HC FORTE DEI MARMI 17
TR AZZURRA NOVARA 16
INDECO AFP GIOVINAZZO 14
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 7
HOCKEY BREGANZE 6
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo
1 marzo 2026 Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo
A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra "
28 febbraio 2026 A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra"
