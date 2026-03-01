Hockey
AFP Giovinazzo, il Lodi vince di misura
I biancoverdi perdono 5-4 una gara casalinga molto tirata
Giovinazzo - domenica 1 marzo 2026 0.52
Nella 21esima giornata di campionato l'Amatori Lodi esce vittorioso dal PalaPansini e il tabellone si ferma sul 4-5.
La prima rete degli ospiti al 2': Compagno viene incontro alla pallina e alla porta e, coperto, fa partire un tiro che passa tra due difensori e finisce dentro. Al 6' gol non convalidato a Mura, poi sgambetto che costa un cartellino blu a Borgo. Due minuti dopo Mura pareggia con un bel tiro, complice la traversa e un movimento di Clavel che distoglie la difesa. Al 12' contropiede velocissimo concluso al meglio da Faccin. Al 23' Antonioni è dietro la porta e serve Faccin che trova uno strettissimo pertugio. Il gioco riprende e Cardoso, prima di girare dietro la porta, fa un assist per Monticelli che accorcia le distanze. All'ultimo minuto cartellino blu per Borregan Bo.
La seconda frazione comincia dal 2-3 e con un cartellino blu per Mura. All'8' decimo fallo giallorosso ma Barozzi para il tiro diretto di Mura. Al 20' decimo fallo dei padroni di casa e Borgo supera Bovo nel tiro diretto. Al 23' Borregan Bo mette al sicuro la vittoria; pochi secondi dopo Amato trasforma un rigore. A 30" dalla fine dai e vai di Cardoso con Mezzina che si conclude con la rete del definitivo 4-5.
La gara è stata intensa e negli ultimi minuti la squadra di Pino Marzella ha tentato l'assalto per cercare di strappare almeno un punto, ma nulla di fatto. Il Lodi continua a sognare di chiudere la regular season tra le prime quattro mentre l'AFP resta terzultima e, visti i risultati, nulla varia in fondo alla classifica.
Ora però bisogna focalizzarsi solo sulla competizione europea in programma tra due settimane.
La prima rete degli ospiti al 2': Compagno viene incontro alla pallina e alla porta e, coperto, fa partire un tiro che passa tra due difensori e finisce dentro. Al 6' gol non convalidato a Mura, poi sgambetto che costa un cartellino blu a Borgo. Due minuti dopo Mura pareggia con un bel tiro, complice la traversa e un movimento di Clavel che distoglie la difesa. Al 12' contropiede velocissimo concluso al meglio da Faccin. Al 23' Antonioni è dietro la porta e serve Faccin che trova uno strettissimo pertugio. Il gioco riprende e Cardoso, prima di girare dietro la porta, fa un assist per Monticelli che accorcia le distanze. All'ultimo minuto cartellino blu per Borregan Bo.
La seconda frazione comincia dal 2-3 e con un cartellino blu per Mura. All'8' decimo fallo giallorosso ma Barozzi para il tiro diretto di Mura. Al 20' decimo fallo dei padroni di casa e Borgo supera Bovo nel tiro diretto. Al 23' Borregan Bo mette al sicuro la vittoria; pochi secondi dopo Amato trasforma un rigore. A 30" dalla fine dai e vai di Cardoso con Mezzina che si conclude con la rete del definitivo 4-5.
La gara è stata intensa e negli ultimi minuti la squadra di Pino Marzella ha tentato l'assalto per cercare di strappare almeno un punto, ma nulla di fatto. Il Lodi continua a sognare di chiudere la regular season tra le prime quattro mentre l'AFP resta terzultima e, visti i risultati, nulla varia in fondo alla classifica.
Ora però bisogna focalizzarsi solo sulla competizione europea in programma tra due settimane.