AFP Giovinazzo, il calendario dei playout

Terminata nel weekend la stagione regolare del campionato di A1 di hockey su pista, le squadre partecipanti non si fermano ma proseguono con i playoff scudetto e con i playout salvezza a seconda dei risultati conseguiti finora.In riferimento alle Norme per l'Attività sportiva 2023/24 e al Comunicato Ufficiale 136 del 28 marzo scorso, accedono ai playout, escluso il Vercelli ritiratosi a fine girone d'andata ed automaticamente retrocesso, le ultime tre classificate.mantengono i punti conquistati ma dimezzati e arrotondati per eccesso; pertanto i brianzoli si presentano con 11 punti, i veneti con 9 e i pugliesi con 8.La poule salvezza prenderà il via sabato ma l'AFP Giovinazzo sarà impegnata ilsulla pista del Monza, ilospiterà il Breganze, riposerà il turno successivo per poi ricevere i lombardi allenati da Tommaso Colamaria il; ultima gara, forse la decisiva, si terrà ile vedrà i biancoverdi in terra vicentina.La squadra che concluderà i playout all'ultimo posto sarà automaticamente retrocessa in serie A2.