AFP Giovinazzo, i play-out partono in salita: a Monza finisce 7-1

Si fa subito in salita la strada verso la salvezza per l'che ieri, a Monza, ha esordito nei play-out con una rovinosa sconfitta,. Ci mancherebbe, è solamente la prima partita (i biancoverdi ne giocheranno altre tre) e gli episodi sono stati sicuramente sfavorevoli, ma adesso serve subito un pronto riscatto nel match casalingo contro il Breganze.La trasferta lombarda si è rivelata, come al solito, ostica e il pesante passivo fa più rumore che altro, ma consente ai padroni di casa di festeggiare l'aritmetica permanenza in serie A1: il, infatti, è l'11esima squadra confermata per la stagione 2024/25.I ragazzi del giovinazzese Colamaria blindano già nel primo tempo la loro seconda gara dei play-out, firmando il risultato parziale di 4-1. Marzella, a Monza privo di Le Berre, promuove Clavel nel quintetto d'avvio: i padroni di casa, reduci dal successo esterno sulla pista di Breganze, passano in vantaggio al 6' con(1-0) e raddoppiano, al 12', ancora con l'argentino (2-0), a cui al 13' risponde Dilillo, autore dell'unica rete nel primo tempo per i giovinazzesi: 2-1.Tre minuti dopo, con un tiro diretto (nella circostanza viene espulso Clavel), porta i suoi sul 3-1, mentre il poker di, al 19', fa calare il sipario sulla prima metà di gara, agli archivi sul risultato di 4-1.Nella ripresa, le emozioni - e le reti - sono tutte in coda, dopo le espulsioni temporanee di Petrocchi, ancora Clavel e Gavioli:, al 19', fa 5-1 e chiude i conti, un minuto più tardi tocca a(6-1 su tiro diretto, espulso Mezzina), poi è ancora, al 22', a firmare il definitivo 7-1: l'argentino, dopo le tre reti in campionato, ne segna ancora quattro contro il Giovinazzo, rendendo questa gara completamente opposto a quella vinta dai biancoverdi in stagione regolare.Con questa vittoria Monza sale a 17 punti, 9 punti in più del, uno in meno del Breganze fermo a 9.I pugliesi, ultimi in classifica, hanno 9 punti in palio nelle prossime tre gare, e vincendole tutte sarebbero salvi, lasciando indietro il Breganze che avrebbe a sua volta con questi risultati, 2 sconfitte ed un pareggio sulle tre gare ancora da giocare.Sabato 4 maggio, appuntamento al PalaPansini, a Giovinazzo per il primo scontro diretto per la salvezza e la dodicesima posizione con il. Lo spareggio di ritorno si giocherebbe il 25 maggio a Breganze, ed in mezzo le due sfide contro Monza già salvo.