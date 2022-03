AFP Giovinazzo, grande vittoria sul Viareggio

Serata da incorniciare per l'che ieri sera, nella 14^ giornata, ha sconfittoilin una gara amarcord di sfide vissute in massima serie.Al PalaPansini parte meglio la squadra ospite che non sfrutta un tiro diretto di Muza Tarquini ma passa comunque in vantaggio con. Il pareggio arriva al 15' conma dura poco perché c'è un cartellino blu per Cannato che porta al gol disu tiro diretto. I biancoverdi però sono in partita econsente di andare al riposo sul 2-2.Nella ripresa l'arbitro Toti fischia una punizione di prima contestatissima ma Lombardi sbaglia; poco dopoposizionato affianco al palo riesce a beffare Dangelico. Mura viene atterrato in area ed è rigore ma sul dischetto si presentache spiazza il portiere con freddezza. I padroni di casa galvanizzati passano poi in vantaggio con, bravo a farsi trovare pronto sotto porta su un passaggio dal lato, e allungano consu tap-in. Le occasioni non mancano ma i tiri dalla distanza non trovano la deviazione sotto porta o manca il tocco decisivo nei fraseggi. Cannato devia un bolide con il braccio ed è costretto ad uscire per il dolore, entra Camporeale che prima non concretizza un contropiede e poi guadagna un cartellino blu, con tiro diretto fallito da Muza Tarquini. Nel finale ingenuità di Cannato punita con un cartellino blu ma non dal tiro diretto di Lombardi.con i padroni di casa bravi a gestire e con gli uomini di Mariotti ad un passo dal decimo fallo. Grande e comprensibile l'entusiasmo per una vittoria, importante soprattutto per il morale visto che la classifica resta invariata.