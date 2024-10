AFP Giovinazzo, ecco la prima sconfitta

Netta sconfitta per l'che nella prima trasferta stagionale non è riuscita ad arginare il; nella gara del pomeriggio domenicale in Versilia, i padroni di casa hanno vintoI primi 5 biancoverdi a scendere in pista al PalaForte sono Veludo, Amato, Colamaria, Clavel e Mezzina. Ad appena 43" dal viaporta in vantaggio i suoi ma al 5'riesce a trovare il pari. La situazione rimane in equilibrio fino al 14', quandoriporta i rossoblu in vantaggio. Al 19' c'è la rete di, stecca d'oro dello scorso campionato; tre minuti dopo Clavel si vede estrarre un cartellino blu ma lo stesso Ambrosio non sfrutta il tiro diretto. Al 23' l'esperto attaccante si fa perdonare con il gol del momentaneo 4-1. A 7" dal riposo c'è il cartellino blu per Borgo ma il tiro diretto di Tabarelli non va a segno.Al 4' della ripresa c'è il raddoppio personale di. Al 7' gli arbitri Eccelsi e Marcolin decidono per un altro cartellino blu ai danni di Patricio Ipinazar ma ancora una volta Tabarelli non riesce ad avere la meglio su Gnata nel tiro diretto. Al 17'segna la rete delche chiude il match.La squadra allenata da Mirco De Gerone si consola immediatamente dopo aver perso la Supercoppa Italiana in settimana. I biancoverdi invece, nonostante abbiano avuto più giorni per riposare e prepararsi a questa sfida, non possono nulla contro un Forte dei Marmi che, seppur ridimensionato, resta di un altro spessore. Prossima sfida sabato al PalaPansini contro il Novara.