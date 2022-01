AFP Giovinazzo, ecco il colpo invernale: l'argentino Correa Mura

Colpo ad effetto servito. L', attraverso la propria pagina, ufficializza l'acquisto del suo mercato invernale e, per poter risalire la china nel girone B di serie A2, si assicura il promettente giocatore argentino, proveniente da San Juan terra di talenti e campioni affermati.ha scelto di mettersi al servizio di mistercondividendo da subito il progetto biancoverde», scrive la società in una nota. 22 anni, di nazionalità argentina,, con un passato nel Richet Zapata ed alla sua prima esperienza all'estero, è «un attaccante forte fisicamente, tecnicamente e si spera possa dare quel tocco in più alla squadra per lottare per altri obiettivi», scrive l', impegnata stasera nel domicilio del«Certo ci vorrà del tempo affinché entri negli schemi di gioco, prenda confidenza con la pista del nostro PalaPansini e impari a conoscere il campionato italiano - si legge ancora -, ma la società è fiduciosa che questo avvenga in tempi brevi». Il suo acquisto, che rievoca antichi ricordi (Dario Gimenez) è stato reso possibile grazie agli sforzi del club: «Ringraziamo gli sponsor che hanno permesso di portare Federico a Giovinazzo, augurandogli il meglio per lui e per tutta la squadra».«Un in bocca a lupo per la tua nuova avventura, la prima in Italia, e che tu possa portare nel cuore questi colori, i colori di un grandissimo club: l'» è la chiosa finale del sodalizio retto dache questa sera, a Prato, andrà a caccia di punti per smuovere la classifica. I biancoverdi sono settimi.