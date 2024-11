AFP Giovinazzo di nuovo in pista

È già tempo di tornare in pista, appena tre giorni dopo l'ultimo impegno. Questa sera, alle ore 20.45, l'ospiterà al PalaPansini ilI biancoverdi hanno affrontato due trasferte consecutive, tornando a casa a mani vuote e con 9 reti subite ed appena due segnate. Domenica pomeriggio, in particolare, l'ex Amato assieme ai suoi compagni sono stati battuti 5-2 dall'Hockey Bassano 1954. Subito sotto di un gol, hanno chiuso la prima frazione con un parziale di 3-1 e con due cartellini blu a proprio carico. Nel secondo tempo un rigore trasformato non è stato abbastanza per contrastare la vittoria giallorossa.Il Montebello ha invece perso 2-3 contro l'Hockey Novara, per una rete di Ortiz Oyola a 90" dal termine che ha negato anche un solo punto ai vicentini che finora hanno ottenuto un solo pareggio. I biancorossi hanno una rosa profondamente diversa da quella dello scorso anno, le conferme infatti sono appena tre, per cui il tecnico Zini è ancora alla ricerca della giusta amalgama.Entrambe le formazioni inseguono sempre la prima vittoria in campionato che sarebbe importantissima in chiave salvezza, ma già nell'immediato l'AFP allungherebbe sugli avversari diretti mentre il Montebello con i tre punti scavalcherebbe la squadra di Marzella.