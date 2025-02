AFP Giovinazzo di nuovo in casa

Resta in viale Aldo Moro l'AFP Giovinazzo che questa sera, alle ore 20.00, ospiterà l'Hockey Bassano 1954 per la 18esima giornata di campionato.Per il secondo sabato consecutivo, infatti, i biancoverdi giocheranno in casa. Una settimana fa la sconfitta per 2-6 contro l'Amatori Lodi secondo in classifica: dopo una prima fase di gioco a viso aperto, la squadra di Gigio Bresciani è salita in cattedra mentre quella di Angelo Depalma ha accusato il colpo anche psicologicamente e non è riuscita più a chiudere la propria porta e a rendersi pericolosa in avanti.L'Hockey Bassano 1954 ha invece battuto il Novara con un netto 5-1 per il terzo risultato utile di fila che lo colloca al quinto posto in classifica. La trasferta di stasera è però temuta in riva al Brenta. "È un match pieno zeppo di rischi - ha dichiarato alla vigilia il tecnico Alessandro Bertolucci – noi però dovremo essere bravi a non farci condizionare da nulla, nemmeno dal clima caldo e passionale della pista. Bisognerà essere pratici e concreti e lavorare con totale intensità in difesa con grande pazienza sui due lati del campo".I giallorossi, che all'andata vinsero 5-2, si affideranno ai colpi di Riba e Galbas e si troveranno di fronte due grandi ex come Veludo e Amato.