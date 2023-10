AFP Giovinazzo alla prova Bassano

Terza giornata del campionato di serie A1 di hockey su pista. Questa sera, alle ore 20.00, l'sfiderà l'sulla pista del PalaPansini.I biancoverdi sono reduci da due sconfitte: la prima per 12-0, all'esordio, figlia del divario tecnico dai campioni d'Italia del Trissino e di un atteggiamento troppo spavaldo in fase iniziale; la seconda solo pochi giorni fa, nel posticipo di mercoledì contro il CP Grosseto 1951 terminato 2-6 ma con l'onore salvo. I giorni di riposo dalla trasferta toscana sono pochi ma i ragazzi allenati da Pino Marzella, che dovranno anche fare i conti con acciacchi e guai fisici, punteranno sulla spinta del pubblico di casa per cercare di aggiudicarsi la prima vittoria stagionale.Ancora a secco di vittorie anche l'Ubrocker Bassano, che sabato scorso è stato sconfitto dal Forte dei Marmi 3-2 non senza qualche polemica. Coach Viterbo sta cercando di recuperare i malconci e potrà disporre di Gumaraes e di uno Sgaria a mezzo servizio; ancora out invece Scuccato. L'anno scorso i veneti si piazzarono a metà classifica, ora sono relegati in fondo e già da stasera cercheranno la svolta per risalire la china.Sarà una gara tra ultime in classifica (ad oggi) ma, c'è da giurarci, lo spettacolo non sarà certo deludente.