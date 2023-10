AFP Giovinazzo alla prima trasferta

Prima trasferta stagionale per l'che questa sera, alle ore 20.45, sarà ospite delnel posticipo della seconda giornata del campionato di serie A1.I biancoverdi saranno sulla pista Mario Parri, la più vicina tra quelle a cui dovranno far visita, dopo 10 giorni dall'esordio sconvolgente contro i campioni d'Italia del Trissino, vittoriosi per 12-0. Qualche giorno in più del solito per riflettere sui tanti errori commessi, in primis nell'approccio alla gara, troppo spavaldo e punito molto severamente.Lascerà la tribuna, dopo aver scontato il residuo di una squalifica dello scorso anno, il tecnicoche potrà tornare in panchina per dare indicazioni ai suoi. Come lui, che con le 43 realizzazioni è stato vice capocannoniere della serie A2 e che tanto è mancato al PalaPansini.Servirà anche la sua vena realizzativa per ben figurare contro i padroni di casa, particolarmente ostici tra le mura amiche. All'esordio i toscani hanno battuto 4-2 il Bassano e, a differenza dei pugliesi, non hanno riposato ma, al contrario, nel weekend hanno disputato 3 partite in territorio francese senza però riuscire ad ottenere la qualificazione alle fasi successive della Coppa dei Campioni.La stanchezza potrebbe magari limitare una compagine che lo scorso anno è arrivata fino alla semifinale dei play-off scudetto. O almeno così sperano i tifosi dell'AFP Giovinazzo, a cui chiedono se non altro di non ripetere la figuraccia della gara d'esordio.