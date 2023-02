Academy, che colpo! Biancoverdi corsari sul campo dell'Eagles: 0-3

L'inaugura il girone di ritorno con un successo di platino, vince con un roboantein quel di Bisceglie, sul sintetico dell'Eagles, e conquista la terza vittoria stagionale. La squadra biancoverde scioglie gli avversari in pochissimi minuti nel cuore della ripresa con i gol diNel dodicesimo turno del raggruppamento barese del campionato di Terza Categoria, il tecnicovuole iniziare la seconda parte di stagione con il piede giusto: l'obiettivo dei biancoverdi è quello di risalire la china in classifica. I giovinazzesi, nel gelo del Di Liddo, partono forte e dopo avere rotto il mare calmo della gara passano in vantaggio con, al 20'. Poi continuano ad affacciarsi nell'area dell'Eagles, ma il primo tempo scivola via senza ulteriori sorprese, 0-1.La ripresa parte decisamente a favore dell'Academy che alza subito il ritmo e mette in difficoltà i padroni di casa: lo 0-2 arriva al 67' con un'azione finalizzata da. L'Eagles sotto di due gol mostra i suoi limiti, mentre i biancoverdi proseguono senza scuotersi più di tanto, sino al definitivo gol del 0-3 di, all'82, che chiude definitivamente la partita. In pieno recupero, infine, il portierepara un rigore e mantiene immacolata la porta. Un pomeriggio da incorniciare.Il club di, dunque, colleziona la quarta vittoria stagionale e sale a quota 12 punti, a pari punti con la Warriors Calcio Bari. Domenica 12 febbraio, intanto, si torna a casa, al Petrone, in attesa della fine dei lavori al De Pergola. I giovinazzesi riceveranno la, fischio d'inizio fissato alle ore 15.00.