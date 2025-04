Yume Spa: l'esperienza di benessere esclusiva arriva a Molfetta

Immagina di immergerti in una nuvola d'acqua tiepida, avvolto da suoni armoniosi che cullano i sensi, mentre capelli e pelle si rigenerano in profondità. Questa è l'essenza di, il nuovo percorso di benessere che, a partire dal 9 aprile, sarà disponibile esclusivamente presso il salone Salvo Binetti Parrucchieri aYume, che in giapponese significa "sogno", racchiude in una parola l'atmosfera dello speciale trattamento che promette di trasformare il concetto di cura dei capelli e della pelle.Al centro di questa esperienza c'è lobasato su tecnologia adavanzata. Questo dispositivo micronebulizza acqua tiepida a una temperatura costante, creando unache avvolge capelli e cuoio capelluto. Il calore stimola il metabolismo cellulare, offrendosia alla cute che ai capelli. ​Ma l'esperienza non si ferma qui. Col il capo adagiato in una gòra (bacino) d'acqua tiepida, i clienti saranno accompagnati dalche scorre alla frequenza aurea di 432 hertz, favorendo uno stato di calma e relax profondo. Questo ambiente sonoro, combinato con il trattamento, mira a tonificare e rigenerare l'intero essere. ​Per chi desidera un trattamento ancora più completo, Yume Spa offre l'opzione di estendere i benefici dello SPA MIST aQuesta combinazione garantisce una pelle più idratata, nutrita e purificata in profondità, con risultati immediatamente visibili. I capelli risulteranno più sani, lucenti e disciplinati, mentre la pelle apparirà rigenerata e luminosa. ​Esperienze sensoriali che sono già diventate virali su TikTok e che approdano a Molfetta, rappresentando una: così Yume Spa promette di vivere momenti di pura rigenerazione.Per prenotare un appuntamento e vivere l'esperienza Yume Spa:Via Bettino Craxi, 5, MolfettaTelefono 080 5240 249