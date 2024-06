Salvo Binetti official hairstylist di Battiti Live a Molfetta

Sarà una vetrina di visibilità nazionale per: la città si prepara ad ospitare il maxi show di "Battiti Live", la manifestazione realizzata da Radio Norba che si svolgerà all'ombra del Duomo, a due passi dal mare, nelle giornate del 21-22-23 giugno.Official hairstylist dell'evento sarà: il molfettese Binetti, con il suo brand e il suo bagaglio di esperienze nei backstage di tanti eventi nazionali nell'ambito della moda e non solo, curerà il look degli ospiti della manifestazione.«È un grande orgoglio nonché una bella soddisfazione personale prendere parte a questo evento che per tre giorni farà cantare e ballare Molfetta – racconta Binetti – con l'emozione poi di poter ammirare la nostra città in TV su Canale 5: sarà un'esperienza quindi dal duplice significato per me, al fianco di tanti artisti pazzeschi e soprattutto nella mia città».