EXHIBIT, l’incontro tra arte e bellezza nel salone di Salvo Binetti

Suggestioni di arte e bellezza al femminile, con il connubio tra hair styling e pittura tradizionale: un incontro inedito e indovinato quello tra le creazioni die le opere artistiche diche si concretizza in una vera e propria esposizione artistica negli spazi del salone di Salvo Binetti in via Bettino Craxi a Molfetta.Parte così il nuovo progetto, con il coordinamento dell'agenzia di comunicazione "I Monelli", con l'obiettivo di trasformare il salone di bellezza in inedito spazio espositivo, come una galleria d'arte per esaltare la bellezza attraverso varie forme.Questo mese, in occasione della Giornata internazionale della Donna che si celebra l'8 marzo, l'iniziativa sarà dedicata al tema dell'arte come espressione di bellezza e prevede l'esposizione di opere con soggetto femminile realizzate da un artista poliedrico, il tranese Gigi Bucci.è il titolo della mostra, con omaggi pittorici a grandi donne del passato, «donne che con il coraggio e la perseveranza hanno cambiato il mondo e influenzato i tempi, non risparmiando la loro stessa esistenza – spiega l'artista - Ogni quadro è realizzato a matita su cartoncino con tecnica dell'iperrealismo. Un omaggio alle donne rimaste nella memoria storica, ed un ricordo a quelle donne sconosciute e strappate alla vita troppo presto per mano delle persecuzioni e dalla ignoranza».Nato a Trani nel 1971, Gigi Bucci è maestro d'arte, capace di muoversi con disinvoltura tra vari generi, dall'iperrealismo alla costumistica, dalla scenografia alle istallazioni anamorfiche, partecipando anche alla creazione di musical ed eventi. Viaggiatore e collaboratore nell'ambito dell'interior design con diverse realtà commerciali, muovendosi da autodidatta ha saputo conferire una personale visione dell'espressione comunicativa alla sua artisticità, alla ricerca di una sperimentazione continua.Una nuova sfida nel segno della bellezza per l'hairstylist Salvo Binetti, che conferma la vocazione del salone –inaugurato a Molfetta nel 2018 con il brand TONIPELLEGRINO ART AND SCIENCE – come spazio per la creatività a 360 gradi.Inaugurazione in programma per il, con un vernissage gratuito aperto al pubblico. Le opere resteranno in esposizione per tutto il mese di marzo.