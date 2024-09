Il molfettese Salvo Binetti nel backstage del Grande Fratello

Un'altra vetrina nazionale, un'altra collaborazione di stile per l'hair artist molfettese: il debutto di questa nuova avventura sul piccolo schermo è avvenuto lunedì, con l'arrivo negli studi televisivi della famosa "casa" per la nuova edizione delIl molfettese Binetti ha curato il look dell'inviata social: dopo l'esperienza del, dove la conduttrice aveva calcato il palco sulla banchina molfettese al fianco di Ilary Blasi ed Alvin, la collaborazione tra i due proseguirà anche per tutto il percorso del reality show più famoso d'Italia."C'è un'emozione pazzesca, non farò il Grande Fratello, ma mi prenderò cura dei capelli di Rebecca Staffelli per tutta l'edizione del GF" ha scritto sui social, rivelando l'emozione di partecipare a questa nuova esperienza televisiva dopo le partecipazioni sul palinsesto di Telenorba e al programma "Amarsi un po', Istruzioni per l'uso" su La7. "Faremo dei look pazzeschi" ha aggiunto, annunciando questa nuova importante tappa professionale sui propri canali social.