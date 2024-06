Battiti Live, i look creati da Salvo Binetti per le star dello show

«Sono stati tre giorni pazzeschi, di musica e di emozioni. Grazie Battiti!». Cosìsaluta e ringrazia tutto lo staff, le maestranze, i collaboratori che – nel dietro le quinte del grande show – hanno collaborato alla realizzazione di questa grande manifestazione.L'edizione 2024 del Radio Norba Cornetto Battiti Live ha calamitato il pubblico di fan e appassionati a Molfetta da venerdì a domenica, attiranti dai grandi nomi della musica italiana che sono saliti sul grande palco. Salvo Binetti è statodell'evento, con una speciale "hairstyle area" nel backstage, e ha curato il look di tanti artisti, prima che calcassero il palco con i loro recenti successi: dai Blue a Il Volo, poi Mietta, Irama, Alfa, Rocco Hunt, Nek e Renga, Holden, Federico Rossi di Benji e Fede, Sarah Toscano, e anche Malgioglio e Rebecca Staffelli a cui è stata affidata la conduzione dello show insieme a Ilary Blasi e Alvin.Ancora una esperienza di respiro nazionale per il molfettese Salvo Binetti, che commenta con soddisfazione la tre giorni di "Battti live": «È stata una bella opportunità professionale ma anche un grande divertimento. Molfetta ha conquistato una fantastica vetrina di notorietà per il grande pubblico di Canale 5, e per me e il mio staff ovviamente è stato un onore curare il look degli artisti – spiega Binetti – Ogni dettaglio è stato pensato per esaltare la personalità e il carattere di ognuno, e sono soddisfatto che il nostro lavoro sia salito sul palco insieme a loro!».