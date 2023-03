Inaugurata ieri "Icons", la mostra in cui s'incontrano bellezza e creatività

5 foto Mostra "Icons" - Salvo Binetti Exhibit

Social Video 3 minuti Mostra "Icons" - Salvo Binetti Exhibit

" è quando laincontra ltrasformandosi in. Si è inaugurata ieri anel salone di, una mostra realizzata dall'artista coratino, seguito da "L'esposizione è stata organizzata e coordinata dall'agenzia "", che per la quarta edizione ha rinnovato il progetto "". La mostra è visitabile da oggi fino al, nei saloni di Salvo Binetti a(via Andrea da Bari 74) e a(via Bettino Craxi, 5). Gli orari di apertura sono dalle 9 alle 19 dal martedì al giovedì e dalle 9 alle 20 il venerdì e il sabato.Un'iniziativa volta a trasmettere un concetto di bellezza che supera quello tradizionale. Una fusione die di, che ha dato vita a un'esposizione originale e riconoscibile. Un'esplosione di, ma soprattutto di, che vedono la loro espressione in figure emblematiche eterogenee del Novecento. Da, passando per, sino ad arrivare aInsieme a personaggi maschili altrettanto unici, comeDi seguito riportiamo le interviste di "" a