Vito Cozzoli presenta “L’anima sociale e industriale dello sport” alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Lo sport come motore di cambiamento e coesione sociale

Un confronto tra protagonisti del mondo sportivo

, alle ore, lediospiteranno un evento imperdibile per gli appassionati di sport, cultura e attualità sociale: la presentazione del libro "" (Piemme) di, figura di primo piano nel panorama istituzionale italiano.Un incontro dal forte valore simbolico, moderato da, executive vice president sport, news and entertainment di, e impreziosito dalla partecipazione straordinaria di due ospiti d'eccezione:, campione del tennis, e, allenatore ed ex pallavolista." è un saggio appassionato e lungimirante, con la prefazione firmata da, che invita a guardare oltre la dimensione agonistica per cogliere ilCozzoli racconta come lo sport possa diventare un vero e proprio strumento di. Non più solo competizione e spettacolo, ma una "forza collettiva che unisce persone, abbatte barriere e trasforma società", capace di promuovere stili di vita sani, creare comunità e generare nuove opportunità economiche e occupazionali.Attraverso una narrazione che intreccia esperienze personali, riflessioni strategiche e dati concreti, l'autore affronta temi attualissimi: la centralità dello sport nelle politiche pubbliche, il suo potenziale educativo per le giovani generazioni e la sua funzione terapeutica per le fasce più fragili della popolazione.La presentazione sarà un'occasione per un dialogo appassionante e autentico tra protagonisti dello sport e delle istituzioni., volto noto del giornalismo sportivo italiano, guiderà la conversazione tra, mettendo in luce l'importanza dello sport come strumento di formazione e cittadinanza attiva, nonché la sua evoluzione nella società contemporanea.Un incontro che andrà oltre la cronaca sportiva per indagare ile per restituire una visione ampia e profonda di un settore che è parte integrante del futuro del nostro Paese.