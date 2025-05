Giovanni Impastato a Bisceglie per la lotta contro la mafia

Venerdì 30 e sabato 31 maggio,, fratello di Peppino, sarà ospite a Bisceglie per una serie di incontri organizzati dalcon il patrocinio dellae l' adesione delleGiovanni Impastato è il fratello minore di Peppino, il militante sociale e politico ucciso dalla mafia nel 1978 a Cinisi in provincia di Palermo. Ne ha raccolto l' eredità per continuare la sua lotta contro la mafia e le complicità politiche.Questo evento si colloca in continuità con le iniziative che hanno già avuto luogo in occasione del 40esimo anniversario in ricordo di Sergio Cosmai e più in generale nel contrasto al fenomeno mafioso.Venerdì mattina a partire dalle ore 9.00 Impastato incontrerà gli studenti dell' IISS "Sergio Cosmai" mentre alla sera dalle ore 19.00 presso le Vecchie Segherie Mastrototaro dialogherà con il prof. Franco Papagni per presentare il libro "Impastato mio fratello" . A seguire, presso la terrazza della libreria, si terrà una cena sociale di autofinanziamento.Per aderire alla cena è necessario prenotare telefonando al 3534764718.Sabato mattina dalle ore 11 Impastato invece incontrerà gli studenti del Liceo Scientifico "Da Vinci".Con queste iniziative il circolo Arci di Bisceglie rinnova il proprio impegno contro la mafia e il malaffare per continuare, con il coraggio e le idee di Peppino, fratello e compagno, la mobilitazione antifascista, antirazzista, contro tutte le guerre, le forme di oppressione e discriminazione.Per dare dare voce a chi una voce non ce l'ha più come Peppino Impastato o a chi non può farla sentire perché coperta dalle bombe o dalle macerie, come la voce del popolo palestinese.