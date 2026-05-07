"L'amore oscuro": nuova esperienza narrativa e letteraria del prof. Enzo Fiorentino

La nuova interessante esperienza narrativa del prof. Enzo Fiorentino "L'amore oscuro" si affaccia sul panorama letterario contemporaneo e, sicuramente, saprà conquistare i lettori più esigenti. Il noto docente di Lingua e Letteratura francese, nonché dirigente scolastico, docente di Sociologia presso l'Università di Bari, autore di numerosi saggi che spaziano nell'ambito sociologico si presenta nella sua città d'origine, Giovinazzo, proponendo il nuovo romanzo in un incontro, con ingresso libero, che si terrà venerdì 8 maggio alle ore 18.30 nella sala Rollo del Convento dei Frati Cappuccini in via Crocifisso.Il racconto narra di sentimenti, accarezza con animo sensibile la sfera amicale e affettiva perchè lo scrittore utilizza un linguaggio che va dritto ad incontrare i valori che si muovono nella vita delle persone e ne delineano il percorso da vivere. Abbiamo sentito l'autore per sapere qualcosa sul romanzo partendo dal titolo "L'amore oscuro" senza spoilerare più del dovuto la scoperta degli eventi in esso racchiusi che sapranno coinvolgere il lettore. Ecco cosa ci ha detto lo scrittore Enzo Fiorentino in merito al suo libro.«L'amore oscuro perché non mai rivelato a nessuno, neanche ai suoi. Trattasi di un amore tra due amici, anche se puro come l'alba di un fresco e ventilato mattino che man mano s'indora. L'amore, quello vero e autentico, non conosce limiti e confini, in tutto simile alla tempesta che s'insinua nelle suture ancora vive dei sentimenti che ognuno si porta dentro, non disposti a essere cancellati nemmeno dal tempo più crudele. La fine del romanzo, del resto, si chiude con marcate allusioni ad un amore che, puro, non può ecclissarsi nelle anime dei personaggi. Neanche il pregiudizio, ancora, riuscirà ad oscurare una passione incontenibile che per tali motivazioni rasenta l'universalità, sempre e comunque, anche quando si trasforma in tempesta che scuote le anime più sensibili, cambiando a tal punto gli esseri umani, sempre pronti a rifarsi bambini con le loro gioie intimamente vissute».La presentazione del libro sarà un momento da vivere con particolare attenzione per condividere con Enzo Fiorentino il suo mondo narrativo che emergerà da un racconto accattivante pregno di emozioni.