Osservazione delle stelle dal Dolmen di San Silvestro

È certamente uno degli eventi meglio riusciti dopo la riapertura seguita alla prima fase pandemica e sarà riproposto ancora una volta, per la gioia di grandi e piccini.Torna anche quest'anno all'interno dell'area archeologica del Dolmen di San Silvestro, lungo la provinciale 107 che corre da Giovinazzo a Terlizzi, l'iniziativa "Uomo pietra e cielo: geomorfologia ed astronomia" ideata dall'Osservatorio Astronomico Andromeda e dal Gruppo Speleologico Ruvese in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici di Bari.«Il Dolmen di San Silvestro - si legge nella breve presentazione social -, monumento nato dalla pietra della nostra terra, per una serata sarà luogo di osservazione del cielo notturno, dopo un dialogo tra astronomia e speleologia, rappresentate da due associazioni locali».Appuntamento fissato per il 28 agosto dalle ore 20.00 alle ore 23.00. Si accede all'area solo su prenotazione. Per maggiori informazioni: www.unamurgiadiidee.it