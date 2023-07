Villetta Viale Moro intitolata a Michele Fazio, il monito di PVA

«Sabato 15 luglio la villetta di Viale Aldo Moro è stata intitolata a Michele Fazio, ragazzo barese vittima innocente di mafia, al termine del torneo di calcetto a lui dedicato e organizzato dal Presidio di Libera di Giovinazzo che porta il suo nome. Possiamo solo essere contenti per questa intitolazione che risulta essere molto simbolica; ma attenzione, ai simboli devono corrispondere valori e soprattutto comportamenti».Il monito arriva da, che rimarca alcuni comportamenti scorretti avuti negli scorsi anni: «Quel giardino - secondo il movimento di sinistra - per anni è stato utilizzato in maniera abusiva anche da alcuni degli attuali amministratori (per feste di compleanno e ritrovi), motivo per il quale non basta solo enunciare buoni propositi per dimenticare il passato. Noi di PVA - si legge ancora nella nota - auspichiamo che il giardino possa ritornare finalmente a disposizione della città con la speranza che diventi davvero simbolo della legalità e del rispetto delle regole come PVA ha sempre voluto e per cui ha sempre lottato. Noi continueremo a vigilare, come sempre, rispettando il nostro ruolo e nel rispetto dei cittadini», è la conclusione.Una opposizione determinata che richiama ai valori della legalità. Che ora quel parco sia spazio di tutti.