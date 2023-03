Festa di primavera, riapre al pubblico il parco di viale Moro

Sarà riaperto ufficialmente quest'oggi, sabato 25 marzo, il parco di viale Moro.Lacome è stata ribattezzata dall'amministrazione comunale, è stata preceduta dall'ammodernamento degli impianti di illuminazione, oggi tutti a led. Ci sarà spazio, assicurano da Palazzo di Città, per «animazione per bambini, una merenda speciale e tante sorprese».L'ingresso è ovviamente gratuito e l'inizio della grande festa per grandi e piccini è fissata per le ore 11.00. Dopo mesi di chiusura, di richieste di chiarimenti delle opposizioni, quello spazio torna ad essere fruibile dalla cittadinanza.