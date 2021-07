Libera Giovinazzo organizza un torneo di calcetto nel ricordo di Michele Fazio

Programma

Faceva molto caldo quel 12 luglio 2001. Una serata afosa a Bari Vecchia, un borgo nella città, un paese con la sua gente, il suo dialetto, le sue regole differenti (allora) da quelle del resto della "Bari bene", di quella murattiana e del quadrilatero che arrivava e arriva sino alla linea ferroviaria.Quella sera, 16 anni, moriva ucciso per un regolamento di conti tra clan, di quelli che rappresentavano e in parte rappresentano ancora il cancro di uno dei luoghi più . Un mondo lontanissimo da lui e dalla sua famiglia. Da allora Bari e la Puglia tutta non hanno dimenticato. Dal fiore reciso è nato il riscatto di tante persone, grazie all'azione ed alla testimonianza instancabile di papà Pinuccio e mamma Lella, i quali hanno saputo trasformare il dolore acuto in ribellione civica.A 20 anni da quella tragedia, il presidioorganizza un torneo di calcetto nei giorninei campetti della parrocchia Immacolata di Giovinazzo. Ricordare Michele attraverso una delle sue più grandi passioni, il calcio.Libera s'impegna ancora una volta ad organizzare una due giorni di aggregazione e riflessione, lo sport come motivo di unione, di confronto, di rispetto delle regole e di riconoscimento verso gli altrui meriti. Un momento di crescita collettiva che può solo far bene ai tanti giovani che parteciperanno. Le squadre saranno composte da membri di associazioni cittadine. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid.-torneo di calcetto dalle 18:00 alle 23:00-ogni squadra partecipante sarà rappresentativa di una associazione cittadinaore 20:15- premiazione alla presenza di Pinuccio e Lella Fazio- testimonianza di don Francesco Preite, prete antimafia del Redentore di Bari