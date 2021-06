Materiale riciclato per abbellire la villetta di viale Moro (FOTO)

Lasi fa bella.Nelle scorse giornate sono state installate nuove sedute e giochi derivanti da materiale riciclato e soprattutto vi sono fioriere curate da alcuni volontari. L'iniziativa dellache la gestisce da alcuni anni su affidamento dell'ente comunale.Si tratta di un'azione spontanea che vuol evidenziare la necessità del, in una società consumistica che tende a buttar via tutto, spesso smaltendo malamente materiale di ogni tipo. Così legno, cuscini, tessuti, rami lavorati e finanche pneumatici sono divenuti buoni per un nuovo uso. Ed i fiori piantati in nuove piccole aiuole hanno completato l'opera, con un bell'effetto visivo.Il risultato è degno di apprezzamento ed i piccoli utenti sembrano gradire.Nella nostra gallerie fotografica alcuni scatti che documentano l'attuale stato dei luoghi.